В Аргентине первым компонентом вакцины от COVID-19 привили более 80% совершеннолетних

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Более 80% совершеннолетних жителей Аргентины были привиты как минимум одним компонентом вакцин от коронавируса, которые используются в стране.
В Аргентине первым компонентом вакцины от COVID-19 привили более 80% совершеннолетних
  • Reuters

«Одну дозу вакцины уже получили 82,6% жителей старше 18 лет, или почти 60% всего населения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения страны.

Минздрав также отметил, что уже была выполнена поставленная на август цель — полностью вакцинировать 60% жителей старше 50 лет.

По данным Минздрава, в Аргентине первой дозой вакцины привиты 27,2 млн человек, оба компонента получили 11,9 млн.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Аргентине превысило 5,1 млн.

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