Минздрав Франции спрогнозировал пик четвёртой волны COVID-19 в стране
- Reuters
«Четвёртая волна коронавируса началась во Франции в июле», — сказал он, отметив, что ежедневно в стране фиксируют примерно по 20 тыс. новых случаев инфицирования.
По словам Верана, специалисты полагают, что волна достигнет своего пика «через несколько дней».
Министр также сообщил, что с сентября лица старше 65 лет смогут получить третью дозу вакцины.
18 августа премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 40 млн граждан страны.