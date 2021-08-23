Минздрав Франции спрогнозировал пик четвёртой волны COVID-19 в стране

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Четвёртая волна коронавируса во Франции достигнет пика через несколько дней, заявил глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью телеканалу BFMTV.
Минздрав Франции спрогнозировал пик четвёртой волны COVID-19 в стране
  • Reuters

«Четвёртая волна коронавируса началась во Франции в июле», — сказал он, отметив, что ежедневно в стране фиксируют примерно по 20 тыс. новых случаев инфицирования.

По словам Верана, специалисты полагают, что волна достигнет своего пика «через несколько дней».

Министр также сообщил, что с сентября лица старше 65 лет смогут получить третью дозу вакцины.

18 августа премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 40 млн граждан страны.

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