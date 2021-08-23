Профсоюзы Ливана объявили всеобщую забастовку после повышения цен на бензин

Лидер Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Ливана Бишара аль-Асмар заявил о начале общенациональной забастовки в стране после повышения цен на бензин.

По его словам, забастовка продлится семь дней. Основным требованием работников государственного и частного секторов является повышение заработной платы.

Как отметил аль-Асмар, обесценивание национальной валюты привело к тому, что минимальный уровень зарплаты в стране с начала года упал до отметки ниже $30 в месяц.

«Из-за задержки с выпуском обещанных властями электронных карт по возмещению потерь от инфляции ливанцы оказались сейчас в катастрофическом положении: у них нет средств на то, чтобы заправить автомобиль и добраться до места своей работы, не говоря о проблемах с продовольствием и медикаментами», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что забастовка может быть продлена ещё на неделю, если власти не предпримут необходимые меры по компенсации понесённых людьми убытков.

В июле сообщалось, что из-за забастовки сотрудников аэропортов в Португалии отменили более 200 авиарейсов.