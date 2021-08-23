Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта во Франции

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По меньшей мере два человека погибли при крушении самолёта в районе аэродрома Бондю на севере Франции.
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта во Франции
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

Отмечается, что после столкновения с землёй летательный аппарат загорелся. По предварительным данным, на борту находились пилот-инструктор и ученик.

На место инцидента было направлено 37 пожарных расчётов.

Ранее сообщалось, что на Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, погибли.

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