Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта во Франции
- Reuters
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.
Отмечается, что после столкновения с землёй летательный аппарат загорелся. По предварительным данным, на борту находились пилот-инструктор и ученик.
На место инцидента было направлено 37 пожарных расчётов.
Ранее сообщалось, что на Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, погибли.