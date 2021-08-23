Главы министерств обороны США и Канады обсудили эвакуацию своих граждан из Кабула
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Об этом сообщается на сайте Пентагона.
«Стороны подчеркнули важное значение тесного, непрерывного взаимодействия между оборонными ведомствами США и Канады для обеспечения безопасного вывоза американских и канадских сотрудников и граждан из Кабула», — отметили в пресс-службе американского военного ведомства.
Уточняется, что представитель США поблагодарил канадского коллегу за готовность принять в своей стране афганских беженцев.
Ранее американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа текущего года.