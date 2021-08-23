Главы министерств обороны США и Канады обсудили эвакуацию своих граждан из Кабула

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин и министр обороны Канады Харджит Саджан обсудили взаимодействие двух ведомств по вопросу эвакуации своих граждан из Афганистана.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Стороны подчеркнули важное значение тесного, непрерывного взаимодействия между оборонными ведомствами США и Канады для обеспечения безопасного вывоза американских и канадских сотрудников и граждан из Кабула», — отметили в пресс-службе американского военного ведомства.

Уточняется, что представитель США поблагодарил канадского коллегу за готовность принять в своей стране афганских беженцев.

Ранее американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа текущего года.