Посольство России добивается допуска к приплывшему в Японию россиянину
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Там отметили, что, по информации японских миграционных властей, речь идёт о российском гражданине В.Ф. Нокарде.
«Продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», — говорится в сообщении в Facebook.
Ранее стало известно, что россиянин проплыл около 20 км от острова Кунашир до Хоккайдо с намерением обратиться за убежищем к третьей стране.