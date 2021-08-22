Блинкен рассказал об обещании Ашрафа Гани защищать Афганистан до конца

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что президент Афганистана Ашраф Гани за день до своего бегства из страны заявлял Вашингтону, что намеревается биться до конца с радикальным движением «Талибан»*.

Об этом он рассказал в интервью CBS.

По словам Блинкена, он лично разговаривал с президентом за день до падения Кабула.

«Он убеждал меня в том, что намерен, как он выразился, стоять на смерть. Что ж, на следующий день его и след простыл», — сказал Блинкен.

Как уточняет CBS, в ходе беседы госсекретарь США упомянул вместо Гани его предшественника Карзая. Позднее в Госдепартаменте пояснили, что Блинкен оговорился и имел в виду именно сбежавшего Гани.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Гани больше не является значимой политической фигурой на родине.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.