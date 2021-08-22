Блинкен рассказал об обещании Ашрафа Гани защищать Афганистан до конца

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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что президент Афганистана Ашраф Гани за день до своего бегства из страны заявлял Вашингтону, что намеревается биться до конца с радикальным движением «Талибан»*.
Блинкен рассказал об обещании Ашрафа Гани защищать Афганистан до конца
  • Reuters

Об этом он рассказал в интервью CBS.

По словам Блинкена, он лично разговаривал с президентом за день до падения Кабула.

«Он убеждал меня в том, что намерен, как он выразился, стоять на смерть. Что ж, на следующий день его и след простыл», — сказал Блинкен.

Как уточняет CBS, в ходе беседы госсекретарь США упомянул вместо Гани его предшественника Карзая. Позднее в Госдепартаменте пояснили, что Блинкен оговорился и имел в виду именно сбежавшего Гани.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Гани больше не является значимой политической фигурой на родине.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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