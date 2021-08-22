Блинкен рассказал об обещании Ашрафа Гани защищать Афганистан до конца
- Reuters
Об этом он рассказал в интервью CBS.
По словам Блинкена, он лично разговаривал с президентом за день до падения Кабула.
«Он убеждал меня в том, что намерен, как он выразился, стоять на смерть. Что ж, на следующий день его и след простыл», — сказал Блинкен.
Как уточняет CBS, в ходе беседы госсекретарь США упомянул вместо Гани его предшественника Карзая. Позднее в Госдепартаменте пояснили, что Блинкен оговорился и имел в виду именно сбежавшего Гани.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Гани больше не является значимой политической фигурой на родине.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.