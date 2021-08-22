В Японии устанавливают личность человека, просящего об убежище

Представители иммиграционного бюро японского города Саппоро всё ещё работают над установлением личности и гражданства человека, который якобы приплыл с острова Кунашир для подачи прошения о предоставлении убежища.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

«Мы связались с иммиграционным бюро, его сотрудники подтвердили, что этот человек находится у них. В настоящий момент они всё ещё проводят действия по выяснению его личности и гражданства», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что россиянин проплыл около 20 км от острова Кунашир до японского острова Хоккайдо с намерением обратиться за убежищем к третьей стране.

В российском посольстве в Fаcebook заявили, что дипломаты находятся «в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств» произошедшего.