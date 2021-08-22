В Китае назвали Путина человеком, которому «присуща романтика»

Китайские журналисты обратили внимание на джентельменский жест президента России Владимира Путина, который подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель букет цветов во время встречи в Москве.

Авторы публикации издания Sohu утверждают, что такой поступок раскрывает твердость и вежливость российского политика, а также то, что ему «присуща романтика».

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз в качестве главы кабмина ФРГ посетила Москву с рабочим визитом. Она приняла участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата, а затем президент Владимир Путин принял Меркель в Кремле. Главы государств обсудили актуальные темы международной повестки дня и вопросы двустороннего сотрудничества.

Это уже не первый раз, когда Путин дарит Меркель цветы. В 2018 году российский государственный лидер встретил канцлера ФРГ на крыльце резиденции и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов пастельных тонов.