В результате урагана «Грейс» в Мексике погибли восемь человек
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Ураган обрушился на северную часть штата около 01:00 по местному времени с порывами ветра примерно 200 км/ч.
Губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсия подтвердил факт гибели восьми человек из-за последствий непогоды. По его словам, многие люди не желают эвакуироваться из зон повышенного риска несмотря на то, что опасность ещё не миновала.
Синоптики ранее сообщали, что сильные ливни в штатах Пуэбла, Тласкала, Веракрус, Керетаро и на востоке Сан-Луис-Потоси могут привести к резким и значительным подтоплениям.