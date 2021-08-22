В результате урагана «Грейс» в Мексике погибли восемь человек

Восемь человек погибли из-за урагана «Грейс» в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ураган обрушился на северную часть штата около 01:00 по местному времени с порывами ветра примерно 200 км/ч.

Губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсия подтвердил факт гибели восьми человек из-за последствий непогоды. По его словам, многие люди не желают эвакуироваться из зон повышенного риска несмотря на то, что опасность ещё не миновала.

Синоптики ранее сообщали, что сильные ливни в штатах Пуэбла, Тласкала, Веракрус, Керетаро и на востоке Сан-Луис-Потоси могут привести к резким и значительным подтоплениям.