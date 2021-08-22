В результате урагана «Грейс» в Мексике погибли восемь человек

Короткая ссылка
Восемь человек погибли из-за урагана «Грейс» в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ураган обрушился на северную часть штата около 01:00 по местному времени с порывами ветра примерно 200 км/ч. 

Губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсия подтвердил факт гибели восьми человек из-за последствий непогоды. По его словам, многие люди не желают эвакуироваться из зон повышенного риска несмотря на то, что опасность ещё не миновала.

Синоптики ранее сообщали, что сильные ливни в штатах Пуэбла, Тласкала, Веракрус, Керетаро и на востоке Сан-Луис-Потоси могут привести к резким и значительным подтоплениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить