Власти Аргентины направили гумпомощь на Гаити в связи с землетрясением

Аргентина направила самолёт с медиками и гуманитарной помощью на борту в рамках поддержки народа Гаити, пострадавшего в результате мощного землетрясения.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД Аргентины.

«Глава МИД Фелипе Сола и министр обороны Хорхе Тайана сегодня провожали на авиационной базе Паломар гуманитарную миссию, которая везёт помощь и предоставит медицинскую поддержку Гаити после разрушительного землетрясения», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, на борту самолёта находятся 24 добровольца и гуманитарный груз, в составе которого — медикаменты и средства для обеззараживания воды.

Землетрясение магнитудой 7,2 в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс произошло 14 августа. Власти ввели режим чрезвычайного положения на месяц.

В стране объявили трёхдневный общенациональный траур по погибшим.

По данным на 19 августа, число жертв землетрясения в Гаити возросло до 2189, пострадали более 12 тыс. человек.