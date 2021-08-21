Эксперт прокомментировал слова Меркель о новом канцлере Германии

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что её преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым немецким лидером.

«Регулярно проводятся опросы общественного мнения, всё-таки выборы в бундестаг — это знаковое событие. Больше доверия к самой Меркель — это понятно, всё-таки многолетний опыт. Олаф Шольц значительно опережает Лашета. У самого Лашета рейтинг доверия намного ниже, чем рейтинг доверия его партии. Это очень тревожный сигнал, потому что зрительские симпатии, то есть настроения избирателей, стремительно меняются», — отметил Камкин.

Эксперт добавил, что в последние годы не только в Германии, но и в других странах Европы наблюдается «решающее значение протестных голосов».

«Или решений, принимаемых непосредственно над бюллетенем. Причины могут быть разные: это и социальные проблемы, и миграционные, и коронавирус. Безусловно, Меркель пытается «вытащить» Лашета. Данное заявление — отчаянная попытка спасти своего протеже, потому что исход выборов не определён. Всё будут решать именно неопределившиеся, именно протестные голоса. Выборы таят в себе возможные интриги. Уверенность Меркель — это, безусловно, предвыборная агитация. Но всё решат последние дни перед голосованием и настроение избирателей перед избирательными урнами», — заключил собеседник RT.

Ранее, как сообщало kp.ru, Меркель заявила, что её преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым немецким лидером.

Она отметила, что Лашет уделяет особое внимание достоинству людей и их коммуникации. По словам Меркель, именно эти качества определяют и формируют его деятельность.