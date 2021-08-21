Байден и эмир Катара провели телефонные переговоры
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«Два лидера подчеркнули важность продолжения тесной координации действий в Афганистане и на Ближнем Востоке в целом», — заявили в пресс-службе Белого дома.
Кроме того, Байден поблагодарил эмира за важную роль, которую Катар играет в содействии внутриафганским переговорам.
Президент США выразил признательность Катару за помощь в вопросе эвакуации людей из Афганистана.
Ранее Байден и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию в Афганистане.