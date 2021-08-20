Силы ПВО Сирии 19 августа сбили 22 израильские ракеты

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Системы противовоздушной обороны Сирии российского производства 19 августа сбили 22 из 24 израильских ракет. Об этом заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Силы ПВО Сирии 19 августа сбили 22 израильские ракеты
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

По его словам, 19 августа около 23:00 шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям в провинциях Риф, Дамаск и Хомс.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении Вооружённых сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожено 22 ракеты», — заявил Кулить журналистам.

По его словам, потерь среди сирийских военных и разрушений объектов инфраструктуры нет.

19 августа сирийское госагентство SANA сообщало, что сирийские системы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку в небе над Дамаском.

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