TOLOnews: ряд афганских чиновников всё ещё удерживаются талибами или исчезли

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Члены семей нескольких афганских чиновников утверждают, что их родственники исчезли или до сих пор удерживаются талибами, несмотря на заявления представителей радикального движения «Талибан»* о помиловании.
TOLOnews: ряд афганских чиновников всё ещё удерживаются талибами или исчезли
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews.

По словам родственников, бывший губернатор провинции Лагман Абдул Вали Вахидзай и бывший начальник полиции региона Лотфулла Камрам всё ещё находятся в заключении.

Официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим ранее в комментарии RT подтвердил, что радикалы объявили о всеобщей амнистии в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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