TOLOnews: ряд афганских чиновников всё ещё удерживаются талибами или исчезли

Члены семей нескольких афганских чиновников утверждают, что их родственники исчезли или до сих пор удерживаются талибами, несмотря на заявления представителей радикального движения «Талибан»* о помиловании.

Reuters