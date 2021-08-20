TOLOnews: ряд афганских чиновников всё ещё удерживаются талибами или исчезли
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews.
По словам родственников, бывший губернатор провинции Лагман Абдул Вали Вахидзай и бывший начальник полиции региона Лотфулла Камрам всё ещё находятся в заключении.
Официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим ранее в комментарии RT подтвердил, что радикалы объявили о всеобщей амнистии в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.