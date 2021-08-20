Полиция Вашингтона не нашла бомбу в автомобиле мужчины, угрожавшего устроить взрыв

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Сотрудники правопорядка Вашингтона заявили о том, что не обнаружили взрывное устройство в припаркованном в центре города автомобиле, владелец которого заявлял, что имеет при себе бомбу.
Полиция Вашингтона не нашла бомбу в автомобиле мужчины, угрожавшего устроить взрыв
  • Reuters
  • © Gabrielle Crockett

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Капитолия.

«Бомбы в автомобиле обнаружено не было», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что из авто были извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства.

По данным сотрудников правоохранительных органов, район у здания Библиотеки Конгресса США вновь безопасен.

Ранее сообщалось, что полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва Библиотеки конгресса.

Позднее стало известно, что полиция Вашингтона задержала мужчину, угрожавшего взорвать Библиотеку конгресса.

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