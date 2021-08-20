Полиция Вашингтона не нашла бомбу в автомобиле мужчины, угрожавшего устроить взрыв
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Капитолия.
«Бомбы в автомобиле обнаружено не было», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что из авто были извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства.
По данным сотрудников правоохранительных органов, район у здания Библиотеки Конгресса США вновь безопасен.
Ранее сообщалось, что полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва Библиотеки конгресса.
Позднее стало известно, что полиция Вашингтона задержала мужчину, угрожавшего взорвать Библиотеку конгресса.