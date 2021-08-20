Полиция Вашингтона не нашла бомбу в автомобиле мужчины, угрожавшего устроить взрыв

Сотрудники правопорядка Вашингтона заявили о том, что не обнаружили взрывное устройство в припаркованном в центре города автомобиле, владелец которого заявлял, что имеет при себе бомбу.

Reuters

© Gabrielle Crockett

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Капитолия. «Бомбы в автомобиле обнаружено не было», — говорится в тексте сообщения. Отмечается, что из авто были извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства. По данным сотрудников правоохранительных органов, район у здания Библиотеки Конгресса США вновь безопасен. Ранее сообщалось, что полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва Библиотеки конгресса. Позднее стало известно, что полиция Вашингтона задержала мужчину, угрожавшего взорвать Библиотеку конгресса.