В Совфеде высказались об эвакуации россиян из Афганистана

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался об эвакуации россиян из Афганистана.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что штат посольства России в настоящее время сокращают.

«Многие уезжают в плановые отпуска, у некоторых закончились сроки командировки, но, даже если мы сокращаем численность, это нормально в условиях нестабильности, которая сейчас происходит в Афганистане и особенно в Кабуле», — отметил Джабаров.

По его словам, на данный момент нет смысла содержать большое посольство, но его сокращение может быть временной мерой, так как «неясно, куда дальше двинется страна».

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Игорь Моргулов и заместитель советника премьер-министра Индии Панкадж Саран обсудили ситуацию в Афганистане.