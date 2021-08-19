Лавров заявил, что в Кабуле не стремились выполнять договорённости с талибами

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что власти страны не стремились выполнять договорённости по диалогу с движением «Талибан»*.

«Правительство Афганистана, президент имевшиеся договорённости не очень активно стремились выполнять. Произошло то, что произошло. Когда политики не могут эффективно работать, повышается риск искушения к военному решению», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани ранее выступил с видеообращением, в котором объяснил свой побег. По словам экс-лидера страны, он «не хотел стать причиной кровопролития» после появления талибов* в Кабуле, и пообещал в скором времени вернуться.

В понедельник, 16 августа, представители движения «Талибан» объявили об окончании войны в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.