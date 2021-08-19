Патрушев не исключил повторения афганского сценария на Украине

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что на Украине может повториться афганский сценарий.
Патрушев не исключил повторения афганского сценария на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, украинские власти «угоднически прислуживают» странам Запада, стремясь войти в НАТО.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

Секретарь Совбеза добавил, что в Белом доме в определённый момент могут и не вспомнить «о своих киевских сторонниках».

В июне Патрушев заявил, что сторонники неонацизма на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства. 

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