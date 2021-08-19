Патрушев не исключил повторения афганского сценария на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что на Украине может повториться афганский сценарий.

По его словам, украинские власти «угоднически прислуживают» странам Запада, стремясь войти в НАТО.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

Секретарь Совбеза добавил, что в Белом доме в определённый момент могут и не вспомнить «о своих киевских сторонниках».

В июне Патрушев заявил, что сторонники неонацизма на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства.