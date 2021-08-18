В «Талибане» заявили об отказе от демократии в Афганистане

Представитель радикального движения «Талибан»* Вахидулла Хашими заявил, что Афганистан не будет демократией.

Об этом сообщает Reuters.

«Демократической системы в принципе не будет, потому что эта система не имеет никакого отношения к нашей стране... Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должен быть применим в Афганистане, потому что ответ и так очевиден. Это закон шариата — и всё», — сказал он.

Также Хашими добавил, что вопросы управления страной движение намерено обсудить позже на этой неделе.

Ранее представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что средства массовой информации смогут продолжать работу в Афганистане при соблюдении национальных интересов и ценностей ислама.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.