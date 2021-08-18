На Кипре рассказали об активном посещении россиянами острова в июле
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Об этом сообщает газета «Известия».
Количество туристов, посетивших республику в июле, достигло 297 308, что на 358% больше по сравнению с июлем 2020-го, но на 46% меньше по сравнению с июлем 2019-го.
Доля российских туристов — 28,2%, или 83 926 человек.
Далее следуют граждане Великобритании, Польши, Израиля, Украины и Греции.
Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал летний сезон 2021 года.