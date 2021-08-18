На Кипре рассказали об активном посещении россиянами острова в июле

Россияне посещали Кипр чаще туристов из других стран в июле 2021 года, следует из статистики кипрского Министерства туризма.

Об этом сообщает газета «Известия».

Количество туристов, посетивших республику в июле, достигло 297 308, что на 358% больше по сравнению с июлем 2020-го, но на 46% меньше по сравнению с июлем 2019-го.

Доля российских туристов — 28,2%, или 83 926 человек.

Далее следуют граждане Великобритании, Польши, Израиля, Украины и Греции.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал летний сезон 2021 года.