В кабмине ФРГ заявили, что среди тем переговоров Меркель в Москве может быть Афганистан

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о возможных темах переговоров во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
В кабмине ФРГ заявили, что среди тем переговоров Меркель в Москве может быть Афганистан
  • Reuters

«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — сказал он.

Как пишет ТАСС, на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, Зайберт ответил: «Из этого я исхожу».

Он добавил, что во время визита Меркель возложит венок у Могилы Неизвестного Солдата.

Ранее сообщалось о плотной программе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

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