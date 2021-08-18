В кабмине ФРГ заявили, что среди тем переговоров Меркель в Москве может быть Афганистан
- Reuters
«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — сказал он.
Как пишет ТАСС, на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, Зайберт ответил: «Из этого я исхожу».
Он добавил, что во время визита Меркель возложит венок у Могилы Неизвестного Солдата.
Ранее сообщалось о плотной программе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.