Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев

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Британское правительство согласовало программу, которая предполагает переселение в Великобританию 20 тыс. беженцев из Афганистана. Об этом в авторской статье для газеты The Telegraph сообщила глава МВД страны Прити Пател.
Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев
  • Reuters
  • © Henry Nicholls

«Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана», — отметила Пател.

Он уточнила, что первые 5 тыс. беженцев прибудут в следующем году.

По словам министра, Великобритания обсуждает с другими западными государствами необходимость оказать помощь населению Афганистана.

Ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому будет выделено до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.

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