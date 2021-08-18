Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев

Британское правительство согласовало программу, которая предполагает переселение в Великобританию 20 тыс. беженцев из Афганистана. Об этом в авторской статье для газеты The Telegraph сообщила глава МВД страны Прити Пател.

Reuters

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«Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана», — отметила Пател. Он уточнила, что первые 5 тыс. беженцев прибудут в следующем году. По словам министра, Великобритания обсуждает с другими западными государствами необходимость оказать помощь населению Афганистана. Ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому будет выделено до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.