Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев
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«Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана», — отметила Пател.
Он уточнила, что первые 5 тыс. беженцев прибудут в следующем году.
По словам министра, Великобритания обсуждает с другими западными государствами необходимость оказать помощь населению Афганистана.
Ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому будет выделено до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.