Временный поверенный в делах США заявил, что пока остаётся в Кабуле
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Об этом он написал в своём Twitter.
«Вопреки ложным сообщениям, сотрудники посольства и я остаёмся в Кабуле и усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и оказавшимся в уязвимом положении афганцам, и продолжаем нашу работу здесь», — заявил Уилсон.
Дипломат также заявил о «приверженности народу Афганистана».
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты переводят свой дипломатический персонал из посольства в Кабуле в столичный аэропорт.
15 августа СМИ сообщали, что Уилсон был эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в аэропорт.