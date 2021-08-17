Временный поверенный в делах США заявил, что пока остаётся в Кабуле

Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон заявил, что вместе с другими сотрудниками американского посольства находится в Кабуле.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Вопреки ложным сообщениям, сотрудники посольства и я остаёмся в Кабуле и усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и оказавшимся в уязвимом положении афганцам, и продолжаем нашу работу здесь», — заявил Уилсон.

Дипломат также заявил о «приверженности народу Афганистана».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты переводят свой дипломатический персонал из посольства в Кабуле в столичный аэропорт.

15 августа СМИ сообщали, что Уилсон был эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в аэропорт.