Байден рассказал о самом важном интересе США в Афганистане

Американский лидер Джо Байден заявил, что самым важным интересом в Афганистане для Соединённых Штатов является предотвращение терактов в отношении США.

«Жизненно важным для нас интересом в Афганистане остаётся сейчас предотвращение терактов в отношении США», — рассказал Байден в ходе своего телеобращения.

Он подчеркнул, что не будет приказывать американским войскам «бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране» по причине того, что «граждане США этого не хотят».

«Это не соответствует нашим национальным интересам», — резюмировал Байден.

Ранее сообщалось, что он распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.