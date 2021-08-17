Байден рассказал о самом важном интересе США в Афганистане
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«Жизненно важным для нас интересом в Афганистане остаётся сейчас предотвращение терактов в отношении США», — рассказал Байден в ходе своего телеобращения.
Он подчеркнул, что не будет приказывать американским войскам «бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране» по причине того, что «граждане США этого не хотят».
«Это не соответствует нашим национальным интересам», — резюмировал Байден.
Ранее сообщалось, что он распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.