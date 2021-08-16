Число жертв наводнений в Турции возросло до 74
В Турции в результате наводнений погибли не менее 74 человек. Об этом информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
- Reuters
«В результате наводнения погибли 72 наших гражданина (62 человека в Кастамону, 11 человек в Синопе и один человек в Бартыне)», — говорится в сообщении.
Ещё восемь человек находятся в больницах.
Ранее сообщалось о 72 погибших.
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