Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Атлантическом океане
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в южной части Атлантического океана в районе Южных Сандвичевых островов.
- globallookpress.com
Об этом информирует Геологическая служба США.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 в Гаити.
В результате произошедшего, по данным СМИ, погибли более 1,2 тыс. человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: