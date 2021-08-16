Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Атлантическом океане

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в южной части Атлантического океана в районе Южных Сандвичевых островов.

Об этом информирует Геологическая служба США.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 в Гаити.

В результате произошедшего, по данным СМИ, погибли более 1,2 тыс. человек.