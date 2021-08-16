В Великобритании заявили, что британские военные не вернутся в Афганистан
- RAF/UK Ministry of Defence 2021
- Reuters
Он добавил, что в настоящее время проводится операция по вывозу британских дипломатов и афганцев, которых Великобритания «обязана» защитить. В частности, речь идёт о переводчиках, подрядчиках и других.
«Только за вчерашний день были возвращены 300 человек», — цитирует Sky News Уоллеса.
По его словам, цель — эвакуировать от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек в день.
Он добавил, что около 782 афганцев покинут Афганистан в ближайшие 36 часов.