В Великобритании заявили, что британские военные не вернутся в Афганистан

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Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что военнослужащие Великобритании не вернутся в Афганистан.
В Великобритании заявили, что британские военные не вернутся в Афганистан
  • RAF/UK Ministry of Defence 2021
  • Reuters

Он добавил, что в настоящее время проводится операция по вывозу британских дипломатов и афганцев, которых Великобритания «обязана» защитить. В частности, речь идёт о переводчиках, подрядчиках и других.

«Только за вчерашний день были возвращены 300 человек», — цитирует Sky News Уоллеса.

По его словам, цель — эвакуировать от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек в день.

Он добавил, что около 782 афганцев покинут Афганистан в ближайшие 36 часов.

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