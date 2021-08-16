В Великобритании заявили, что британские военные не вернутся в Афганистан

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что военнослужащие Великобритании не вернутся в Афганистан.

Он добавил, что в настоящее время проводится операция по вывозу британских дипломатов и афганцев, которых Великобритания «обязана» защитить. В частности, речь идёт о переводчиках, подрядчиках и других.

«Только за вчерашний день были возвращены 300 человек», — цитирует Sky News Уоллеса.

По его словам, цель — эвакуировать от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек в день.

Он добавил, что около 782 афганцев покинут Афганистан в ближайшие 36 часов.