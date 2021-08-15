Число жертв наводнения в Турции достигло 62

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Число жертв наводнения на севере Турции достигло 62. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Число жертв наводнения в Турции достигло 62
  • Reuters

«В результате стихийного бедствия 52 человека погибли в Кастамону, девять — в Синопе и один — в Бартыне», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в больницах остаются восемь пострадавших.

Ранее сообщалось о 58 жертвах непогоды в Турции.

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