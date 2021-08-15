В посольство США поступили сообщения об обстреле аэропорта Кабула

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На сайте американского посольства в Афганистане заявили, что ситуация с безопасностью в Кабуле «быстро меняется»: в частности, поступают сообщения, что аэропорт «подвергается обстрелам».
В посольство США поступили сообщения об обстреле аэропорта Кабула
  • Reuters

«Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в том числе и в аэропорту. Поступают сообщения о том, что аэропорт подвергается обстрелам; мы призываем граждан США найти укрытие», — говорится в сообщении посольства.

Ранее временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в аэропорт.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты переводят свой дипломатический персонал из посольства в Кабуле в столичный аэропорт, откуда проводится эвакуация граждан.

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