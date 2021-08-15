Политолог Мезюхо считает, что иностранные силы не покинут Афганистан в полном объёме

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT предположил, как будет развиваться ситуация в Афганистане.

По его словам, делать точные прогнозы сложно, так как несколько лет назад никто не подозревал, что «бегство американцев из Афганистана» будет стремительным и непредсказуемым.

«Сегодня очевидно, что США в какой-то степени находятся в контакте с запрещённой в России организацией «Талибан»*, потому что как объяснить иначе возможность эвакуации американских граждан и американской дипломатической миссии в Кабуле и тот факт, что официально признанное правительство ведёт переговоры с талибами. Очевидно, что в стране установится новый политический режим», — считает политолог.

Он добавил, что, по его мнению, иностранные силы не покинут страну «в полном объёме».

«Я думаю, что, несмотря на то что американская группировка уходит, служба американской разведки и спецслужбы безопасности других государств продолжат работать на территории Афганистана и это будут новые вызовы для мира», — заключил Мезюхо.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT заявил о риске «банальной резни» на фоне событий в Афганистане.

Как сообщил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.