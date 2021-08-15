Сейсмологи сообщили о землетрясении на Гаити магнитудой 5,8.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение зафиксировано в 40 км к западу от города Ле-Ке с населением 125 тыс. человек.

В субботу, 14 августа, на Гаити произошло ещё одно землетрясение — магнитудой 7,2. В результате природного явления погибли 304 человека.

Власти страны ввели режим чрезвычайного положения.

Лидеры Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Кубы и США предложили оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения.