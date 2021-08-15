США, ЕС и Канада назвали условия для пересмотра санкций против Венесуэлы

США, ЕС и Канада заявили о готовности пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы в случае, если власти страны добьются прогресса в переговорах с оппозицией.

Совместное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы МИД Канады Марка Гарно приводится на официальном сайте Госдепа Соединённых Штатов.

«Мы подтверждаем нашу готовность пересмотреть политику санкций, если режим продемонстрирует значительный прогресс на объявленных переговорах», — говорится в публикации.

Политики призвали все стороны в Венесуэле «добросовестно участвовать (в переговорах. — RT) для достижения прочных соглашений», которые должны привести к урегулированию кризиса в стране. Они также призвали освободить всех «несправедливо задержанных по политическим причинам» и создать все необходимые условия для проведения выборов, начиная с местных и региональных, намеченных на ноябрь 2021 года.

В мае лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести встречу с представителями оппозиции, в том числе с Хуаном Гуаидо, при содействии ЕС, правительства Норвегии и Международной контактной группы.

Власти Венесуэлы в пятницу начали в Мексике переговоры с оппозицией, в ходе которых стороны подписали меморандум о взаимопонимании.