Власти Гаити сообщили о 29 погибших в результате землетрясения

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По меньшей мере 29 человек погибли из-за землетрясения, которое произошло в Гаити утром, сообщили в Управлении гражданской защиты.
Власти Гаити сообщили о 29 погибших в результате землетрясения
  • Reuters

«В настоящий момент проходят поиски погибших... На настоящий момент зарегистрировано 29 погибших», — сообщил представитель ведомств, его слова приводит ТАСС.

Такие же данные приводит AFP со ссылкой на власти.

В Геологической службе США заявили, что землетрясение произошло в 08:29 по местному времени в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс, очаг залегал на глубине 10 км.

Как пишет The Haitian Times, сильные толчки ощущались в городах Ле-Ке, Жереми, Сен-Луи-дю-Сюд, Аквин, Пти-Тру-де-Нипп, Анс-а-Во и Кавайон.

В Управлении гражданской защиты сообщили, что на данный момент риска цунами нет.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 в Гаити.

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