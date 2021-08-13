В Румынии за сутки выявили 383 случая коронавируса
- AFP
Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 в стране выявили 1 086 492 случая заболевания.
Число жертв вируса в стране составляет 34 337.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.
Академик РАН Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета к COVID-19.