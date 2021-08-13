В ООН призвали соседние с Афганистаном страны не закрывать границы

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для бегущих от вооружённого конфликта афганцев.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель УВКБ Шабия Манту заявила, что с начала 2021 года свои дома в Афганистане вынужденно покинули около 400 тыс. человек.

«УВКБ призывает соседние страны сохранять свои границы открытыми в свете обострения кризиса в Афганистане», — отметила она.

Манту добавила, что по состоянию на конец 2020 года в стране насчитывалось 2,9 млн внутренне перемещённых лиц.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш «глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре».