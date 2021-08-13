Власти Венгрии изменили условия въезда непривитых россиян в страну

В посольстве Венгрии объявили о снятии десятидневного карантина для непривитых россиян при въезде в страну.

«Разрешён въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведённого в России в течение 72 часов до въезда», — приводит Интерфакс сообщение посольства.

Ранее российским туристам, не сделавшим прививку от COVID-19, было необходимо соблюдать десятидневный карантин.

Отмечается, что данное нововведение сделали в качестве исключения из распоряжения правительства об ограничениях на въезд в республику.

В дипмиссии уточнили, что во время ограничений на въезд в Венгрию из-за пандемии коронавируса в основном будут выдаваться только одноразовые туристические визы, к заявлению нужно будет прикладывать оплаченный билет.

Ранее стало известно, что власти Венгрии с 27 июля разрешат вакцинированным от коронавируса российским туристам свободно въезжать в страну.