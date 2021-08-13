Кабулов заявил, что вопрос эвакуации посольства России в Кабуле не рассматривается

Вопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом представителями движения «Талибан»* афганских городов — Кандагара и Герата — не рассматривается.

РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «Нет, не рассматривается», — сказал он. Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США сократят численность сотрудников посольства в Кабуле. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.