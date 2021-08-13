Несколько человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте

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Несколько человек погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в британском городе Плимут.
Несколько человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте
  • Reuters

«Около 18:10 (20:10 мск) 12 августа в полицию поступил вызов в связи с серьёзным происшествием с использованием огнестрельного оружия на улице Биддок-драйв в плимутском районе Кихэм», — цитирует ТАСС сообщение местной полиции.

Отмечается, что пострадавшим в результате инцидента оказывается помощь.

Район происшествия оцеплен, ситуация находится «под контролем».

Ранее один полицейский погиб и ещё один был тяжело ранен в результате стрельбы в Чикаго.

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