В Турции заявили о взятии всех лесных пожаров под контроль

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Все лесные пожары в нашей стране находятся под контролем», — написал он.

Ранее министр заявил, что природный пожар в турецком городе Бодрум взят под контроль.