В Турции заявили о взятии всех лесных пожаров под контроль
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.
- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Все лесные пожары в нашей стране находятся под контролем», — написал он.
Ранее министр заявил, что природный пожар в турецком городе Бодрум взят под контроль.
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