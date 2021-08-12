В Турции заявили о взятии всех лесных пожаров под контроль

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Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.
В Турции заявили о взятии всех лесных пожаров под контроль
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Все лесные пожары в нашей стране находятся под контролем», — написал он.

Ранее министр заявил, что природный пожар в турецком городе Бодрум взят под контроль.

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