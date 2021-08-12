В Германии поисковики начали раскопки на месте бывшего русского кладбища

В немецком Бремене поисковики начали раскопки на месте бывшего русского кладбища, где после Второй мировой войны были найдены останки более 400 советских военнопленных.

Как сообщает НТВ, пленные погибли в 1941 году. Большую часть останков в 1948 году переместили на кладбище Остерхольц, где создали единый мемориальный комплекс. Теперь местные власти решили возобновить поисковые работы с участием археологов и студентов.

Отмечается, что уже удалось обнаружить несколько опознавательных жетонов.

«Для нас это очень важно. Сейчас мы сделали первые находки, мы даже сможем дать этим солдатам их имена. Тогда какая-нибудь семья в России или где-то ещё сможет найти своих родственников, которые были похоронены в этом месте», — отмечает главный археолог Бремена Ута Халле.

Как указывает телеканал, место раскопок посетили представители российской дипмиссии.

Ранее ФАН сообщало, что сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю совместно с поисковым отрядом «Тамань» и региональным отделением общественного движения «Поисковое движение России» продолжают поисковые работы в Темрюкском районе.