Число жертв наводнения в Турции увеличилось до девяти

Число жертв наводнения в провинции Кастамону в Турции достигло девяти. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Reuters