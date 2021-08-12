Число жертв наводнения в Турции увеличилось до девяти

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Число жертв наводнения в провинции Кастамону в Турции достигло девяти. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Число жертв наводнения в Турции увеличилось до девяти
  • Reuters

Уточняется, что поиски пропавшего без вести продолжаются в провинции Бартын.

Ранее сообщалось о шести жертвах непогоды.

К устранению последствий стихии привлечены пожарные, спасатели и полиция.

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