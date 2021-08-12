МИД Ирана вызвал посла России

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Посла России в Иране Левана Джагаряна вызвали в иранский МИД из-за публикации фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом, сделанной на фоне исторического здания посольства в Тегеране.
МИД Ирана вызвал посла России
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

В сообщении говорится, что 12 августа Джагарян был приглашён в иранское внешнеполитическое ведомство «по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности» на фотографию с британским послом.

По данным посольства, беседа проходила в дружественной атмосфере. Ирану были даны все необходимые объяснения.

«Послом было выражено сожаление (в связи с. — RT) возникшим непониманием», — заявили в посольстве.

Отмечается, что ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемой фотографию российского и британского послов на фоне здания российского посольства в Тегеране, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году.

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