В Совбезе Ирана заявили об отсутствии преград для вступления в ШОС

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил об отсутствии политических препятствий для вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
В Совбезе Ирана заявили об отсутствии преград для вступления в ШОС
  • Reuters

«Политические преграды для вступления Ирана в ШОС устранены», — написал Шамхани в своём Twitter-аккаунте.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провёл телефонный разговор с Шамхани.

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