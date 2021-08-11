В Совбезе Ирана заявили об отсутствии преград для вступления в ШОС

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил об отсутствии политических препятствий для вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Reuters

«Политические преграды для вступления Ирана в ШОС устранены», — написал Шамхани в своём Twitter-аккаунте. Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провёл телефонный разговор с Шамхани.