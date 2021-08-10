JP: администрация Палестины ожидает, что глава ЦРУ встретится с Аббасом
- Reuters
«Визит показывает, что администрация Байдена серьёзно относится к восстановлению отношений Вашингтона с палестинцами и укреплению палестинских институтов власти под руководством президента Махмуда Аббаса», — сказал газете представитель палестинской администрации.
Он добавил, что в Рамалле ожидается встреча Бёрнса с главой палестинской разведки Маджидом Фараджем и президентом Махмудом Аббасом.
В мае президент США Джо Байден заявил, что создание двух государств является единственным решением ближневосточной проблемы.