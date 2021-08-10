Псаки рассказала, как расстраивалась из-за критики со стороны журналистов RT

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в интервью Vogue, что, когда она была официальным представителем Госдепартамента, её изначально расстраивала критика со стороны RT, однако в конце «это начало её забавлять».

В материале Vogue говорится, что, будучи представителем Госдепа, Псаки «попала в объектив внимания российской пропаганды, и этот опыт стал для неё настоящим испытанием на силу характера».

В статье говорится, что RT «развернул целую кампанию, целью которой было выставить Псаки недалёкой», был опубликован список так называемых лучших перлов Псаки. Также отмечается, что выпускались футболки с портретом Псаки и распространялись слухи о её беременности, а часть критики попала в американские СМИ.

«Поначалу я очень расстраивалась. Я помню, как говорила об этом на брифинге и даже комок к горлу подступал: такое чувство, будто на тебя накидываются и просто живого места не оставляют», — сказала Псаки.

Псаки заявила, что в какой-то момент «опытные журналисты, занимающиеся Россией», ей объяснили, что происходящее должно расцениваться представителем Госдепа как «знак почёта». По её словам, журналисты сказали ей, что это означает, что то, что она говорит, «имеет влияние» и поэтому её необходимо «публично дискредитировать перед российской аудиторией».

Отмечается, что в итоге Псаки поняла, что для «борьбы с дезинформацией» ей необходимо «быть «взрослой девочкой» и «учиться распознавать стратегические задачи за личными нападками».

«Под конец моей работы в Госдепартаменте эти перепалки стали для меня забавой», — заявила Псаки.

Также она рассказала, что «смеялась над слухами о себе и подтрунивала над журналистами RT, когда те пытались как-то её уколоть во время брифингов».

В июне 2014 года Псаки заявила, что «стала объектом атак со стороны российской пропаганды». Она также заявляла, что видела в интернете личные нападки против себя.

Также Псаки заявляла, что Государственный департамент США не собирается предоставлять какие бы то ни было факты, подтверждающие, что в эфире RT содержится пропаганда.

Оговорки и путаница, которую Псаки вносила в обсуждение вопросов мировой политики, прославили её далеко за пределами США. Она не раз уходила от ответов на прямые и сложные вопросы журналистов, а иногда и вовсе отказывалась отвечать. Фраза «Мне надо уточнить в офисе» стала чуть ли не визитной карточкой Псаки.

Подробнее — в материале RT.