Daily Mail: в ООН предупредили о росте числа экокатастроф

В ООН предупредили о возможном увеличении числа экологических катастроф в ближайшее десятилетие из-за нагревания Земли на 1,5 градуса, сообщает Daily Mail.

По данным межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, поверхность планеты нагревается быстрее, чем прогнозировалось.

Согласно мнению учёных, температура должна была повыситься на 1-1,5 градуса в период с 2030 по 2052 год.

По обновлённым данным считается, что температура повысится на десять лет раньше, до 2040 года.

Опираясь на эти данные, эксперты считают, что на Земле вероятно появление экстремальных погодных условий, рекордных волн жары, лесных пожаров и наводнений.

В материале уточняется, что отметка в 1,5 градуса является точкой, при которой изменения климата становятся разрушительными.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин URA.RU рассказал, что некоторые российские города со временем может затопить из-за глобального потепления.