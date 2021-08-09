В РСТ рассказали, когда курорты Египта станут популярнее турецких
- РИА Новости
«Конечно, сейчас туры в Египет дороже, чем в Турцию — на двоих это где-то от 80 тыс. рублей. Основной сезон начнётся в сентябре-октябре, когда будет не так жарко», — отметил Барзыкин в эфире «Радио 1».
По его словам, «египетские курорты не альтернатива Турции — они и по объёму размещения, и по объёму перевозок значительно меньше».
«Это хорошее дополнение. А ближе к осени Египет даже станет приоритетнее Турции», — добавил вице-президент РСТ.
Он подчеркнул, что потребуется не менее полутора-двух лет, чтобы восстановить прежний объём турпотока из России в Египет.
С понедельника, 9 августа, Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.