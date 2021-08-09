Посол России Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции США

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона.
Посол России Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции США
  • РИА Новости

По его словам, «администрация (США. — RT) продолжает искусственно нагнетать обстановку».

«Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим духу Женевы, а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот, подобными действиями Вашингтон всё больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее стало известно, что в США внесли в санкционный список российские научно-производственное предприятие «Пульсар» и компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из-за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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