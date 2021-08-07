В Госдепе осудили убийство главы пресс-службы правительства Афганистана

Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон назвал убийство главы правительственной пресс-службы Афганистана Давы Хан Минапала нарушением свободы слова афганцев.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Мы опечалены и возмущены целенаправленным убийством талибами Давы Хан Минапала, друга и коллеги Давы Хан Минапала... Это оскорбление прав человека и свободы слова афганцев», — написал Росс.

Ранее стало известно об убийстве главы пресс-центра правительства Афганистана Давы Хан Минапала в Кабуле на проспекте Дар-уль-Аман. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.